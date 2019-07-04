إدارة “الاستثمار الوطني” الجديدة تستلم مهامها 

استلم رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطني الجديد أحمد زريبقة مهامه رسميا يوم الثلاثاء من الإدارة السابقة برئاسة الدكتور بشير عاشور.

وبحسب ما ورد عن الشركة في حسابها الرسمي بموقع فيسبوك يوم الأربعاء فإن زريبقة سيتقلد أيضا منصب المدير العام.

وتملك شركة الاستثمار الوطني عشرين شركة ومؤسسة تديرها بشكل مباشر أو عبر إدارات فرعية.

وقالت إدارة الاستثمار الوطني إن الأسهم المالية للشركة تعود لمؤسسات خاصة الأمر الذي وصفه رئيس مجلس الإدارة السابق من أهم عوامل النجاح وهو ما دفع بهم للحفاظ على أموال المستثمرين.

ومن جهته قال أبوزريبقة إن وزير المالية فرج بومطاري يتابع عن كثب أعمال الشركة ونشاطاتها الاستثمارية باعتباره رئيس الجمعية العمومية لها مشيدا بجهود الإدراة السابقة التي أسهمت في الحفاظ على أموال الشركة وأصولها طيلة الفترة الماضية.

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