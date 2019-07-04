عاجل .. ديوان المحاسبة الليبي يكشف عن ضبط صكوك مُزوّرة على حسابات وزارة العمل والتأهيل في طرابلس

البيضاء 04 يوليو 2019 (وال)- كشف ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب اليوم الخميس، عن ضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل في طرابلس.

وقال ديوان المحاسبة الليبي ومقر بلدية البيضاء – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن الصكوك التي ضُبطت أُودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا، وسحب قيمتها بقصد الاستيلاء عليها.

وأضاف ديوان المحاسبة الليبي أن إجمالي الصكوك التي ضُبطت بلغت أجماليها “2.742.268د.ل” اثنان مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون دينار ليبي.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي أنه تولى تحريز أدلة الإثبات، وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم، وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي، وسلطات التحقيق التأديبي، وإيقافهم عن العمل، حتى لا تطال أفعالهم مزيداً من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة. (وال- البيضاء) أ م/ ر ت ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب

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