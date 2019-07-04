النفط يهبط بعد بيانات المخزونات الأميركية

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت انخفاضا أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وسجل خام القياس العالمي برنت 63.21 دولارا للبرميل منخفضا واحدا بالمئة بالمقارنة مع آخر جلسة، وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة أيضا مسجلا 56.78 دولارا للبرميل.

من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وبحسب إدارة المعلومات إن المخزونات هبطت أقل من المتوقع مع استهلاك أقل من مصافي التكرير العالمية ما ينبئ بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم قد يتباطأ وسط مؤشرات اقتصادية ضعيفة.

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