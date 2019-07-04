اقتصاد

النفط يهبط بعد بيانات المخزونات الأميركية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت انخفاضا أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وسجل خام القياس العالمي برنت 63.21 دولارا للبرميل منخفضا واحدا بالمئة بالمقارنة مع آخر جلسة، وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة أيضا مسجلا 56.78 دولارا للبرميل.

من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وبحسب إدارة المعلومات إن المخزونات هبطت أقل من المتوقع مع استهلاك أقل من مصافي التكرير العالمية ما ينبئ بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم قد يتباطأ وسط مؤشرات اقتصادية ضعيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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