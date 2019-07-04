مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يصدر حزمة من القرارات المهمة

قرنادة 04 يوليو 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، حزمة من القرارات في عدد من القطاعات العامة في الدولة.

هذا وتضمنت القرارات – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بينها قرار رقم (444) لسنة 2019 م، بمنح الإذن لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توفير الاحتياجات الأساسية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020 في حدود قيمة و قدرها 40.000.000 د.ل.

وفي قرار رقم (442) لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ 3.000.000 د.ل، لمركز بنغازي الطبي “لجنة العلاج المركزية بالمركز” 3.000.000 د.ل لمركز طبرق الطبي “لجنة العلاج المركزية بالمركز”.

وفي قرار رقم (441) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة، لغرض توري المعدات الجراحية، وتجهيز غُرف العمليات وأجهزة التعقيم والمعامل لمستشفى أمساعد القروي.

وفي قرار رقم (440) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة، لغرض توريد وتركيب أجهزة الأشعة : “المقطعية، السينية، موجات فوق الصوتية” لمستشفى أمساعد القروي.

وفي قرار رقم (439) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ لوزارة الصحة، لغرض توريد الأثاث الطبي والمكتبي لمستشفى أمساعد القروي.

وفي قرار مجلس الوزراء رقم (437) لسنة 2019 م، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم “838” لسنة 2013 م.

وفي قرار مجلس الوزراء رقم (436) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي، لغرض تنفيذ مشروع توسعة محطة خليج البمبا لتحليه المياه. (وال- قرنادة) ر ت

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