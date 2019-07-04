“المؤقتة” تُخصص ملايين الدنانير للصحة والتعليم

عادت الحكومة المؤقتة من جديد لتخصص ملايين الدنانير لتغطية مصروفات قطاعي الصحة والتعليم عبر جملة من القرارات أصدرتها تباعا، الخميس.

وخصصت الحكومة 6 ملايين دينار قسمت بالتساوي بين لجنتي العلاج المركزيتين في مركز طبرق الطبي ومركز بنغازي الطبي على أن يتم خصم القيمة من الاعتمادات المالية المخصصة للأغراض ذاتها.

وكان لمستشفى مساعد القروي حصة في إطار الدعم المالي للقطاع الصحي وخصصت له نحو 4 ملايين دينار ستصرف عن طريق وزارة الصحة لتوفير معدات لغرف العمليات ومعامل التحاليل وأجهزة التعقيم.

وتعد القيمة المالية التي منحت لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية هي الأكبر حيث بلغت 40 مليون دينار، وذلك في إطار مساعي “المؤقتة” لتوفير الاحتياجات الاساسية للمؤسسات التعليمية التي عانت طيلة السنوات الماضية واستخدمت كمراكز إيواء للنازحين في بنغازي إثر حرب الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية.

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