“محاسبة البيضاء” يضبط صكوكاً مزورة

ضبط ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عملية احتيال مالي تمت عبر صكوك مزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الديوان في بيان أصدره اليوم الخميس حول الجريمة، إن الصكوك التي تبلغ قيمتها مليوني دينار و742 ألفا أودعت في حسابات خاصة بمصرف شمال أفريقيا بقصد الاستيلاء عليها، حسب وصفه.

وأوضح ديوان المحاسبة عبر البيان الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الديوان تولى جمع الأدلة لإثباب عملية الاحتيال، مشدداً على حق الديوان في إحالة المتورطين في عملية الاستيلاء من موظفي المصرف وشخصيات أخرى للجهات الأمنية والقضاء الليبي، دون الكشف عن هويات أو المناصب التي يتقلدها الأشخاص المتورطون في عملية الاحتيال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية