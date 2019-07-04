معالي وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة  يتخذ قرارات رادعة ضد الدولة التركية

شحات 04 يوليو 2019 (وال) – أعلن معالي وزيــر الزراعـة والثروة الحيــوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة الدكتور حسـن الزيــداني منع الجرافات والسفن التركية من الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وأصدر معاليه قرار بإلغاء تصاريح الصيد الممنوحة للسفن والجرافات التركية، مطالبًا خفر السواحل والقوات البحرية الليبية أتخاذ إجـــراءاتهم ضد هذه الجرافات وفــــقًا للقانــــون .

كما طالب وزير الزراعة شركات استيراد المعدات الزراعية والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية بمنع دخول المنتجات الزراعية التركية للأسواق الليبية، منوهًا إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجـــراءات القانونية ضـــد المخالفين .

وجاءت هذه التعليمات وفقًا لتعميم من وزير الزراعة رقم “2” للعام الحالي 2019 م، والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه .

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أصدرت قرار بمنع السفن والجرافات التركية من دخول المياه الإقليمية للدولة الليبية .

كما إعلان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح النفير العام نظــراً لاعتداء الدولـــة التركية على الأراضي الليبية وانتهاكها السافر للمواثيق والأعـــراف الدولية التي تكفل للدولة الليبية السيادة الكاملة على حدودها البرية والبحرية والجوية .

وطالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور “عمر عبدربه صالح” عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية ووفاءً لدماء أبناء الجيش الليبي وتضحياتهم والحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطهير البلاد من العصابات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من جهات ودول أجنبية . (وال – شحات) ع ع

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