ديوان المحاسبة يضبط صكوكًا مزورة قيمتها تجاوزت مليونا دينار

البيضاء-العنوان

ضبط ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب ومقره بمدينة البيضاء عددًا من الصكوك المزورة (قيمتها تجاوزت مليونا دينار) على حسابات وزارة العمل والتأهيل بطرابلس أودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا وسحب قيمتها بقصد الاستيلاء عليها.

وأفاد الديوان، اليوم الخميس، أن قيمة الصكوك المزورة بلغت “مليونان وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وستون دينارًا”.

وتولى الديوان، تحريز أدلة الإثبات وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم، وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي وسلطات التحقيق التأديبي وإيقافهم عن العمل، وذلك حتى لا تطال أفعالهم مزيدًا من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة.

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