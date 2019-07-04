معالي وزير الزراعة يبحث مع مدير المصرف الزراعي كيفية رفع رأس مال المصرف والأسباب التي أدت إلى تدني عمله وانهياره

شحات 04 يوليو 2019 (وال) – عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني اجتماع اليوم الخميس مع مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود سالم العرفي وذلك بمقر الوزارة بمدينة شحات .

بحث معالي الوزير مع مدير المصرف الزراعي آلية سير عمل المصرف الزراعي وكيفية دعمه بحيث يضطلع بدوره المناط به في توفير الدعم للمزارع والمربي .

وناقش الطرفين كيفية رفع رأس مال المصرف، والأسباب التي أدت إلى تدني عمل المصرف وانهياره، وقصور في الحسابات الجارية، وكيفية دعم المصرف بالجهات العامة لتحسين عمله .

وناشد مدير المصرف الزراعي من خلال وزير الزراعة مجلس النواب، والحكومة المؤقتة للتدخل لإنقاذ المصرف الذي يعتبر داعما للمزارع والمربي لتسهيل الحصول على احتياجاتهم . (وال – شحات) ع ع

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