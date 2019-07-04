مسؤول بالمركزي يوضح حقيقة إقرار صرف منحة أرباب الأسر 2019 الاحد المقبل

أوضح مدير مشروع ارباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” اليوم بشأن الانباء المتداولة بإقرار صرف منحة أرباب الاسر لعام 2019.

وقال السيوي في تصريحات اعلامية نشرتها “صدى” أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضاف السيوي أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة حتى الآن لتحديد موعد بدء صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي، مشيرا إلى أنه إذا تم إصدار أي قرار بالخصوص فسيتم نشره عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي .

يذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مرارًا وتكرارًا أخبارا عن قرب صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019، كان آخرها ما نشر عن بدء صرفها في السابع من يوليو الجاري وأنه سيتم صرف 1000 دولار ضمن المنحة.

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