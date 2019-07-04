اقتصاد

الهيئة العامة للكهرباء تستلم أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية عبر  ميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال) – أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، عادل سويسي، استلام أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية قادمة عبر  ميناء بنغازي البحري .

وأوضح سويسي أن الشحنة موردة من قبل الهيئة، وفقا للعقد المبرم مع شركة الحمراء أحدى شركات المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية والبالغ قيمته   64 مليون دينار .

سويسي أضاف أنه ستتوالى بقية الشحنات المتضمنة كوابل وأعمدة وأبراج إنارة مزودة بالكشافات، كل أسبوعين، مشيرًا إلى أن المناطق المتضررة سيكون لها النصيب الأكبر للاستفادة من هذه التوريدات . (وال – بنغازي) ف ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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