مدير مشروع منحة أرباب الأسر: لاصحة للإشاعات عن البدء في صرف منحة 2019

أخبار ليبيا24

أكد مدير مشروع منحة أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي طرابلس سالم السيوي اليوم الخميس أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضاف السيوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا24” أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة حتى الآن لتحديد موعد بدء صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي.

وأشار مدير مشروع منحة أرباب الأسر إلى أنه إذا تم إصدار أي قرار بالخصوص فسيتم نشره عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

الجدير بالذكر أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مرارًا وتكرارًا أخبارا عن قرب صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 كان آخرها ما نشر عن بدء صرفها في السابع من يوليو الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24