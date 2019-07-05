أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.47 دينار
|4.46 دينار
|اليورو
|5.05 دينار
|4.97 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.58 دينار
|5.50 دينار
|الليرة التركية
|0.78 دينار
|0.70 دينار
|الدينار التونسي
|1.56 دينار
|1.48 دينار
|الجنية المصري
|0.256 دينار
|0.248 دينار
|الدولار الكندي
|3.29 دينار
|3.21 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
أضف تعليقـك