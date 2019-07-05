سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 05 يوليو 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.47 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.46 دينار

اليورو 5.05 دينار

الجنية الإسترليني 5.58 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 1.56 دينار

الجنية المصري 0.256 دينار

الدولار الكندي 3.29 دينار

الدينار الأردني 6.18 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.51 دينار

كسر الذهب عيار 18 148 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

دولار بشيك المصدق 4.60 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية