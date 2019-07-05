الصحارى يستجيب لانتقادات الليبية للحديد والصلب

بعد موجة الانتقادات الشديدة التي واجهت مصرف الصحارى من قبل زبائنه، خاصة العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب بدأ المصرف بخطوات جدية لاستعادة ثقة زبائنه.

وفي إطار سعيه لتطوير خدماته، يدرس المصرف اتخاذ خطوات جادة وفعالة لتقديم أفضل الخدمات لشركة الحديد والصلب وتسهيل خدمة العاملين فيها وذلك من خلال توفير بطاقات إلكترونية وآلات السحب الذاتي بالإضافة إلى طرح نظام المرابحة الإسلامية.

وتشير التوقعات إلى أن الصحارى سيقوم بتوفير بطاقات بيع مشحونة بمبالغ تبدأ من 500 إلى 2000 دينار مربوطة بحساب كل العاملين بالشركة لتسهيل عملية الشراء عن طريق 90 نقطة بيع، الأمر الذي فعلا قد يحسن صورته إذا نجح في تطبيقها.

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