إنتاج البريقة أمام تحدّيات كبيرة

تعود من فترة لأخرى أزمة الوقود بما فيها تعطل الإمدادات لمحطات التوزيع في غرب ليبيا امتدادا للمنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة عماد بنكورة، الجمعة، إن عوامل عديدة تعرقل عمل شركة البريقة، بينها الاشتباكات الحاصلة في تخوم العاصمة منذ أبريل، وأيضا تدهور الوضع الأمني في الطرق الرابطة بمدن الجنوب، كما أكد أن الشركة وضعت حلولا جزئية بالتعاون مع عمداء بلديات الجبل والمنطقة الوسطى لإيصال بعض الشحنات.

بنكورة الذي نُشِرت تصريحاته عبر صفحة البريقة الرسمية بموقع “فيسبوك” حمل شركات توزيع الوقود التي أنشئت في عام 2007 جزءا من الأزمة، مشيرا إلى أن بعضها لم تتسلم مخصصاتها اليومية والشهرية وبأنها لم تتحمل مسؤوليتها في خدمة الصالح العام.

ووأضح بنكورة أن شركات التوزيع تراكمت عليها الديون دون ذكر قيمتها، موكدا أن البريقة على تعاون تام مع المجالس البلدية وبالأخص المجلس البلدي طرابلس لحل الأزمة، كما أشار إلى أن مستودع طريق المطار يعمل بأقل قدرة إنتاجية بسبب قربه من نقاط الاشتباكات، الأمر الذي دعا إلى خفض القوة البشرية لحدها الأدنى.

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