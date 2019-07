الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ 2014

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تقوم بها لتحرير سعر الوقود. حيث كشفت وزارة البترول في بيان أن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر أي ما يُقارب 0.54 دولار من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه. كما ذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر أي 0.48 دولار من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة. هذا ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014 منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة. وبحسب وزارة البترول والحكومة المصرية فإن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي، ومن 100جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

