بلدية بنغازي تَشرع في إزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام للمدينة

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال) – أصدرت بلدية بنغازي تعليماتها إلى جهاز الحرس البلدي بالبدء الفوري في إزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام.

وتمثل هذه المظاهر في خيم بيع الخضروات والفواكه وبيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها بمحاذاة الشوارع والطرق الرئيسية، واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة اقتصادية غير مُرخصة.

وتشمل التعليمات كذلك مُتابعة أعمال النظافة العامة ومُراقبة أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

الجدير بالذكر أن التعليمات الصادرة تشمل هذه الأعمال جميع الأحياء السكنية والشوارع داخل نِطاق البلدية مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المُخالفين والتي تصل إلى مُصادرة المواد المعروضة للبيع وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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