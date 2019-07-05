هيأة السياحة المؤقتة تنظم ملتقى للخبراء السياحيين في بنغازي

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال)- تعتزم الهيأة العامة للسياحة في الحكومة الليبية المؤقتة، تنظيم ملتقى للخبراء السياحيين تحت شعار “دور السياحة في بناء الاقتصاد الليبي”.

هذا ويهدف ملتقى للخبراء السياحيين الذي سيقام يوم الأحد ببلدية بنغازي، للنهوض بالسياحة في ليبيا، واستغلال التنمية السياحية كمورد اقتصادي، وذلك من خلال إبراز ما تزخر به ليبيا من إمكانيات ومناطق جذابة.

وسيُشارك في الملتقى السياحي عديد من الشخصيات الاعتبارية في الحكومة الليبية المؤقتة، وسيتضمن جدول أعمال، وورقات علمية، تتمحور في كيفية التنشيط السياحي، وسُبل استغلال السياحة في ليبيا. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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