اقتصاد

جامعة النجم الساطع تستعد لمؤتمر دولي للطاقة البديلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة في جامعة النجم الساطع -بمدينة البريقة – في اجتماعٍ موسعٍ أهمية الطاقة البديلة في ليبيا وكيفية تطويرها وإنشاء مشروعات يمكن الاستفادة منها.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور رحيل جمعه ورئيس الجامعة الدكتور أحمد البرشة الذي كشف للمكتب الإعلامي للجامعة عن تمديد فترة قبول الدراسات والأوراق البحثية إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة في ذات الوقت أن الورقات البحثية سيتم نشرها في إحدى المجلات العالمية التي توصلت معها الجامعة لاتفاق يضمن نشرها وإنها مازالت في إطار إتمام الإجراءات المالية، مشيدا بدور لجنة تقييم الأوراق البحثية.

كما أعلن البرشة عن موعد المؤتمر الثالث الذي سيكون في ديسمبر المقبل وسيخصص لدراسة خريطة ليبيا وإمكانية إقامة مدن ذكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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