المركزي .. حول لقاء “الكبير” و “الحبري”

خاص 218

نفى رئيس قسم السيولة النقدية بمصرِف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا لقناة 218 الأنباء المتداولة حول اجتماعِ محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير مع محافظ المصرف في البيضاء علي الحبري يوم أمس الخميس برعاية أُمميّة .

وأكد الاغا لــ 218 أن الحبري لم يسافر لأي وجهة مشيراً إلى أنه يمارس مهامه بشكل اعتيادي.. وكان الكبير قد ناقش يوم الثلاثاء الماضي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز بحضور المستشار الاقتصادي للبعثة في ليبيا ملف المراجعة الدولية للمصرف بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

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