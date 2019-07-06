اقتصاد

المركزي .. حول لقاء “الكبير” و “الحبري”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص 218

نفى رئيس قسم السيولة النقدية بمصرِف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا لقناة 218 الأنباء المتداولة حول اجتماعِ محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير مع محافظ المصرف في البيضاء علي الحبري يوم أمس الخميس برعاية أُمميّة .

وأكد الاغا لــ 218 أن الحبري لم يسافر لأي وجهة مشيراً إلى أنه يمارس مهامه بشكل اعتيادي.. وكان الكبير قد ناقش يوم الثلاثاء الماضي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز بحضور المستشار الاقتصادي للبعثة في ليبيا ملف المراجعة الدولية للمصرف بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك