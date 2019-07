سفراء الاتحاد الأوروبي يُعلنون استعدادها لرفع أداء القطاع المصرفي في ليبيا

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بتونس العاصمة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلن بوقيجا وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

حيث تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والترتيبات المالية لسنة 2019، والمراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والفرع الموازي بالبيضاء تحت إشراف بعتة الامم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية.

كما ناقش الاجتماع قضية الإنفاق خارج القانون للحكومة المؤقتة بالبيضاء، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية، وأكدت دول الاتحاد على استعدادها للدعم الفني والتدريب للرفع من قدرة أداء القطاع المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص في ليبيا.

