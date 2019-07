شركة أمريكية تتقاضى 1.5 مليار دولار لتطوير ميناء سوسة في ليبيا

أكدت شركة غويدري غروب الأمريكية للأمن، إنهما تخطط لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق ليبيا.

كما أكدت أن المحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة.

هذا وقالت مجموعة غويدري في بيان أرسل إلى رويترز:

“وقعت مجموعة غويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسمياً في 13 من مايو، لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا”.

وتابعت الشركة:

“سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية”.

من جهته قال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانيء في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعه ميناء سوسة البحري لرويترز، إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90% من العمل، وقال:

“نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد، تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة والآن نراجع البنود في العقد، لكن يعني وصلنا إلى 90% من الانتهاء”.

هذا وكان الجانبان قد قدرا في فبراير حجم الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار.

