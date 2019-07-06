شركة “إيني”: إنتاج النفط في ليبيا لم يطرأ عليه أي تغيير

أكدت الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” للطاقة

“كلاوديو ديسكالزي” أن إنتاج الشركة في ليبيا مستقر، ولم يطرأ عليه أي

تغيير حتى الآن.

وقال “ديسكالزي” الجمعة، خلال لقائه

بالصحفيين، إن الإنتاج سيظل نفسه دائما، وأن جميع حقول الغاز التابعة للشركة تتركز

في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وفق وكالة أكي الإيطالية.

يشار إلى أن شركة إيني الإيطالية أعلنت في أبريل الماضي

خططها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لسنة 2019 لتصل إلى معدل قدره 2.5٪، على

الرغم من فقدان عقد إنتاج في ليبيا، وتراجع إنتاج الحقل الذي تديره مما قلص

الإنتاج في الربع الأول.

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