اقتصاد

الوطنية للنفط: حفتر اعترف بحقنا الحصري في تصدير الخام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

3 يوليو,2019

3 يوليو,2019

2 يوليو,2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك