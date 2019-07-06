الكبير يفتح ملف ميزانية 2019

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلان بوقيجا، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جملة من القضايا المعنية بأوضاع البلاد الاقتصادية، أبرزها ملف الترتيبات المالية لسنة 2019.

وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف، فقد ناقش الكبير مع المسؤولين الأوروبيين خلال اللقاء الذي جرى في تونس، ملف المراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG.

بدورها، أكدت دول الاتحاد الأوروبي جاهزيتها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحسين مستوى أداء القطاع المصرفي في ليبيا، وتفعيل دور القطاع الخاص، وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بطرابلس.

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