اقتصاد

تحضيرات منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق في الـ11 و12 من الشهر الجاري أعمال المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي الليبي في دورته الثالثة.

وسينظَّم المنتدى في تونس برعاية ذهبية من شركة تداول للتقنية والمعلومات ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من إدارة المصارف التجارية في القطاعين العام والخاص بالإضافة لمشاركة مختصين ومهتمين بالقطاع المصرفي الليبي.

وكانت الدورة الثانية من المنتدى قد نُظِّمت في ديسمبر من العام الماضي بمدينة بنغازي ونوقشت فيها آلية التحول للصيرفة الإلكترونية ودعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر كما نوقشت فيه أهمية العمل النقابي المصرفي لضمان حقوق الموظفين.

وتأتي هذه الدورة وسط أزمة سيولة نقدية خانقة في القطاع المصرفي مستمرة منذ 5 أعوام بالتزامن مع استمرار انقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بين طرابلس والبيضاء للعام الخامس على التوالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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