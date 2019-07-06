ميناء بنغازي يستقبل 151 سيارة أمريكية

دخلت يوم الجمعة إلى ميناء مدينة بنغازي السفينة “أتلنتك نورت” وعلى متنها 437 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة من بينها سيارات.

ومن بين السلع الواصلة على السفينة مستلزمات طبية لم تحدد إدارة الميناء عددها بالإضافة لمولدات كهرباء ومواد كهربائية.

وأوضحت إدارة ميناء بنغازي أن من بين السلع الواصلة ملابس ومنسوجات بالإضافة إلى 151 سيارة أميركية وبضائع أخرى.

وكانت إدارة الميناء قد نشرت منذ يومين بيانات حركة السفن التجارية في الميناء خلال الربع الثاني من السنة الحالية والتي أظهرت أن الميناء استقبل خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 107 سفينة تجارية محملة بـ12 ألف حاوية سلع وبضائع.

أما على صعيد ناقلات المحروقات فقد استقبل الميناء 31 ناقلة محملة بأنواع مختلفة من الوقود والغاز.

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