شركة إيني الإيطالية تؤكد استمرار نشاطها الإنتاجي في ليبيا

أكدت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني للطاقة، كلاوديو ديسكالزي في تصريحات صحفية:

“إن الإنتاج هو نفسه دائماً، جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس”.

هذا وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي إيني وشركة النفط الليبية ، قد رأى أن ليبيا بلد في حالة حرب وينبغي الهرب منه.

