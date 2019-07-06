اقتصاد

شركة إيني الإيطالية تؤكد استمرار نشاطها الإنتاجي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

الاتحاد الدولي لقطاع النفط رأى أن ليبيا بلد في حالة حرب وينبغي الهرب منه. [إنترنت]

أكدت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني للطاقة، كلاوديو ديسكالزي في تصريحات صحفية:

“إن الإنتاج هو نفسه دائماً، جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس”.

هذا وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي إيني وشركة النفط الليبية ، قد رأى أن ليبيا بلد في حالة حرب وينبغي الهرب منه.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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