ملف ميناء سوسة الضخم يعود إلى الواجهة

من جديد يعود ملف ميناء سوسة التجاري للواجهة بعد تصريحات رئيس مصلحة الموانئ التابعة للحكومة المؤقتة ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري صلاح الحاسي بأن المصلحة ما زالت تراجع بنود العقد مع الشركة المنفذة والمستثمرة في المشروع “غيدري غروب” موضحا أن نسبة الإنجاز في إبرام العقد وصلت 90%.

عضو المكتب الإعلامي نهلة الحاسي كشفت في تصريحات لـ218 في وقت سابق أن المصحلة علقت المفاوضات مع غيدري غروب لغاية مراجعة بنود في العقد المبدئي من شأنها أن تضر بمصالح ليبيا الاستثمارية وأن شركة إيطالية أخرى دخلت على خط المفاوضات.

وتسعى غيدري غروب الأمريكية لتشغيل الميناء مدة 35 عاما على أن يستقطب 2500 يد عاملة وبحسب تقارير رسمية من الشركة الأمريكية فإن قيمة إنشاء المشروع ستبلغ مليارا ونصف المليار دولار على أن تبدأ التشغيل في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إيرادات الميناء 60 مليون دولار سنويا ما يعني إحياء منطقة شرق ليبيا تجاريا وستسهل عملية إنشاء الميناء تشييد بنية تحتية من شأنها تقديم خدمات أفضل لسكان سوسة.

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