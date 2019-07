انخفضت أسعار الذهب بما يصل إلى 2 في المئة أثناء التعاملات أمس الجمعة حيث سجلت أول انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو، وهو ما يقلص احتمالات خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الشهر. هذا وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي 1400.96 دولار للأوقية “الأونصة”، منخفضاً واحداً في المئة، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولار، لينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضاً على خسارة بنحو واحد في المئة. كما تراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي أوجد 224 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 160 ألف وظيفة.

The post بعد نمو الوظائف في أمريكا.. أسعار الذهب تنخفض عالمياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا