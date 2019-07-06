مصر تشكّل لجنة لمراجعة سعر بنزين 95

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا يقضي بتشكيل لجنة فنية أطلق عليها اسم “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”، لمراجعة سعر بنزين 95.

وتضم ممثلين من عدة وزارات أبرزها وزارة البترول والثروة المعدنية ومن وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة السكة الحديد في مصر أشرف رسلان اليوم أن رفع أسعار الوقود في البلاد لن يؤثر على أسعار تذاكر الركاب، مضيفا أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود رفعت تكاليف التشغيل اليومية للقطارات بقيمة تصل نحو مليون جنيه.

وأشار رسلان في بيان إلى أن الهيئة ستتحمل هذه الزيادة في تكاليف تشغيل القطارات نيابة عن الركاب.

الجدير بالذكر أن مصر أعلنت الجمعة رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 16% و30 % في خطة لتحرير سعر الوقود، بينما استمرت الحكومة في دعم أسطوانات الغاز، والمنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وبعد إعلان القاهرة هذا القرار بساعات كشف مصدر مسؤول أن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية، بداية من الربع الأخير من العام الجاري، وأن الأسعار الجديدة في البنزين أصبحت تعادل التكلفة الفعلية حاليا وفقا لذات المصدر.

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