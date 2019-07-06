دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بتعجيل صيانة مجمع الصابري الصحي

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني تعليماته المشددة بتعجيل صيانة مجمع الصابري الصحي.

وتفقد دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري سير العمل في المشروع، وذلك ضمن ابمتابعة الدورية لشماريع مدينة بنغازي من قبل دولته.

واطلع دولته على الأضرار التي لحقت بالمركز و نسبة إنجاز أعمال الصيانة الجارية به، مشددا على ضرورة حل كافة المختنقات و المشاكل التي تواجه سير عمل هذا المشروع و الإسراع في صيانته. (وال – بنغازي) ع ع

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