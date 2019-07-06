معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات بالحكومة المؤقتة يحيي جهود مكتب خدمات عبد المنعم رياض لإعادة تجديد الشبكة بالمناطق

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – شارك معالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة مراد الشكري في الحفل الذي أقامه اليوم السبت مكتب خدمات عبد المنعم رياض بشركة هاتف ليبيا .

وتضمن الحفل عرض مرئي للمشاريع التي تم إنجازها عن طريق المكتب خلال الفترة الماضية وخاصة التي أنجزت أبان تطهير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية .

وأثنى معالي رئيس الهيئة على جهود فريق العمل الفني الذي واجه صعوبات كبيرة لإعادة تجديد الشبكة بالمناطق التي تقع في دائرة اختصاص المكتب .

وحيا معاليه فريق العمل الذي قام بإنجاز هذا العمل بعناصر فنية ليبية، وبإشراف مكتب خدمات عبد المنعم رياض بشركة هاتف ليبيا.

يشار إلى فريق العمل الفني بالشركة عمل على توسعة الشبكة لاستيعاب مشتركين جدد . (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال