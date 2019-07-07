استعدادات الدورة الثالثة لمنتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي

أعلن المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي الليبي عن استعداداته لانطلاق الدورة الثالثة في يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر يوليو الجاري،في العاصمة التونسية.

تنطلق فعاليات المنتدى تحت شعار “مصارف المستقبل”وتناقش الجلسات جديد ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي، والتشريعات الداعمة والمنظمة لها، علاوةً على تحديد موقع ليبيا في عالم التكنولوجيا المالية، وما يمكن العمل عليه للحاق بالتطور العالمي والإقليمي في قطاع المصارف .

ترعى المنتدى مجموعة من البنوك والشركات المالية على رأسها مصرف السراي للتجارة ويلتقي من خلاله المتحاورون في خمس جلسات، ينشطها عدد من المصرفيين المحليين والعرب والدوليين ، مع خبراء ورجال أعمال.

تتطرق المحاور أيضاً لدور صناديق الاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز ما يُعرف بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي … ويستهدف المنتدي حضورا من صناع القرار في القطاعات المالية والاقتصادية، ومديري إدارات البنوك والمؤسسات المالية الليبية، وممثلين عن المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاستثمارية الليبية، ومدراء شركات الخدمات المالية المحلية والدولية، ومديري شركات التأمين المحلية والدولية ومديري شركات تقنية المعلومات، وخدمات التكنولوجيا والاتصالات، ورجال الأعمال الليبيين والمستثمرين الأجانب، والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن الاقتصادي في ليبيا.

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