ويليامز : الأولويات في إعادة الاعمار هي لبنغازي ودرنة التي تضررت من الحرب

درنة 07 يوليو 2019 (وال) – رافقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة السيدة نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز والوفد المرافق لها خلال زيارتها يوم أمس السبت لمدينة درنة .

ورحب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي بها في مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي عينته عميدا لتسيير أعماله في درنة وشرح المراحل التي مرت بها المدينة إلى حين إعلان التحرير الكامل.

وأكد الغيثي تقديم الحكومة لكافة المساعدات لعودة الحياة لهذه المدينة بعد ان قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتحريرها من الإرهاب .

وشددت مسؤول بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة على أن هذه المدينة أسوة ببنغازي، ويجب على بعثة الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها مثل ما قامت به في الأنبار والموصل والرقة .

وأوضح مسؤول الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الإرهاب الدولي العابر للحدود أثر على البنية التحتية للمدينة، وكذلك الحالة النفسية للأطفال، وتسبب بكوارث لا تستطيع الحكومة الليبية المؤقتة منفردة أن تضع حلولا لهذه المشاكل خصوصا مع قلة الامكانيات بما ان هذه التنظيمات الدولية قادمة من خارج الحدود ودفع ابناء ليبيا ثمنا غاليا في مواجهتها نيابة عن العالم اجمع.

وطالب مسؤول الخارجية الأمم المتحدة والجهات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الدولة الليبية وشعبها .

ومن جهتها، أكدت السيدة ويليامز أنها هنا للقيام بهذه الواجبات وأن الأولويات في إعادة الاعمار هي لبنغازي ودرنة التي تضررت من الحرب .

ويليامز قالت إنه سوف يكون دور البعثة أقوى من الماضي خصوصا بعد افتتاح مقرها في بنغازي الذي سيكون نقطة انطلاق لإعمال البعثة في شرق البلاد، وسوف يسهل إيصال المساعدات وتقديم البرامج الانمائية وغيرها.

يشار إلى أن نائب المبعوث الأممي في ليبيا” ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها وصلت مساء أمس السبت إلى بلدية طبرق، والتقى اليوم بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب صباح اليوم بمقر مجلس النواب .

وبحث السادة أعضاء مجلس النواب مع السيدة ” ويليامز ” آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .

وأكد السادة أعضاء مجلس النواب على ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة .

وندد السادة النواب بالتدخل التركي والقطري مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا. (وال – درنة) ر ع/ ع ع

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