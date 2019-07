أردوغان يكشف عن سر عزله لمحافظ البنك المركزي التركي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة”.

وبحسب تصريحات صحفية قال أردوغان:

“أبلغناه مراراً خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم، لم يفعل ما كان ضرورياً”.

حيث صدر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية صباح السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته لمدة أربعة أعوام حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلاً منه.

