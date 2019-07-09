دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع مشروع صيانة منارة سيدي اخريبيش ببنغازي

بنغازي 08 يوليو 2019 (وال) – قام دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري بزيارة لمشروع صيانة منارة سيدي اخريبيش ببنغازي.

واطلع دولته على نسبة الإنجاز بهذا المشروع، مؤكدا على ضرورة إنجازه على أكمل وجه لما تمثله المنارة من رمز تاريخي وحضاري للمدينة.

كما شدد دولته على ضرورة المحافظة على هوية المدينة، مناقشا إمكانية إنشاء حديقة ترفيهية محيطة بالمنارة. (وال – بنغازي) ع ع

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