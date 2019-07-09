اقتصاد

دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع مشروع صيانة منارة سيدي اخريبيش ببنغازي

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 يوليو 2019 (وال) – قام دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري بزيارة لمشروع صيانة منارة سيدي اخريبيش ببنغازي.
واطلع دولته على نسبة الإنجاز بهذا المشروع، مؤكدا على ضرورة إنجازه على أكمل وجه لما تمثله المنارة من رمز تاريخي وحضاري للمدينة.
كما شدد دولته على ضرورة المحافظة على هوية المدينة، مناقشا إمكانية إنشاء حديقة ترفيهية محيطة بالمنارة. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك