عقب زيارته لها في شهر رمضان .. دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال الصيانة في خط الصرف الصحي بمنطقة المساكن في مدينة بنغازي

بنغازي 08 يوليو 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين جولة تفقدية لأعمال الصيانة الجارية وإصلاح مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة المساكن الجاهزة ببلدية بنغازي، وذلك عقب زيارته السابقة للمنطقة وإصداره الأوامر الفورية للبدء في عملية الصيانة.

وتفقد دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، نسبة الإنجاز في مشروع الصيانة ورصف الطريق التي تعلو خط الصرف الصحي المتهالك الذي تمت صيانته.

وشدد دولته على ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروع لكونه يقع على طريق حيوي يعد متنفسا لحركة السير في المدينة ويخدم شريحة واسعة من المواطنين.

وكان دولته قد استجاب لنداءات المواطنين وأجرى بشكل فوري في شهر رمضان المبارك، زيارة إلى مقر تهالك خط الصرف الصحي بمنطقة المساكن وما سببه من طفح للمياه السوداء، وأصدر أوامره بالبدأ في أعمال الصيانة على الفور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال