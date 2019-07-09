أسعار النفط تتراجع في ظل التوتر بين الصين أمريكا

طوكيو-العنوان

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الطلب بعد أحدث مؤشرات على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

واستمرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في الانخفاض، وبعد أن انخفضت يوم الإثنين إلى 12 سنتًا هبطت اليوم الثلاثاء إلى 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 63.97 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 57.46 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 15 سنتا في الجلسة السابقة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء التوترات بشأن الطلب في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تتجه إلى عامها الثاني، مما يضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ويؤثر على الطلب على النفط.

والولايات المتحدة والصين هما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

المصدر-(رويترز)

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