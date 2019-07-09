إعلان منطقة تجارة حرة في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة بدء المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية اعتبارا من الأول من يوليو 2020 لمنح الدول الأعضاء الوقت لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل السوق الناشئة.

وجاء هذا القرارعلى هامش مؤتمر القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى في نيامي، عاصمة النيجر الذي انطلقت أعماله الأحد، ووقعت نيجيريا وبنين خلال المؤتمر على اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان القارة الإفريقية، وقال مفوض الاتحاد الإفريقي ألبرت موتشانغا إن البلدين وقعا على اتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز أمام حرية حركة تجارة السلع عبر حدود القارة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على قواعد المنشأ والاعترافات الجمركية.

وتلزم الاتفاقية الحكومات بالمزيد من التكامل الاقتصادي، حيث تتحرك الدول الموقعة نحو إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90%من السلع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التجارة داخل المنطقة إذا أعفيت البضائع من الرسوم، مع مساعدة البلدان على بناء القدرة التصنيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي.

يذكر أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستضم أكثر من مليار نسمة بعد انطلاقها بحجم إنتاج يبلغ نحو 3 تريليونات دولار.

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