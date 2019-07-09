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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 يوليو 2019 من السوق السوداء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 09 يوليو 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.45.25 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 4.45 دينار
اليورو 5.00 دينار
الجنية الإسترليني 5.56 دينار
الليرة التركية 0.79 دينار
الدينار التونسي 1.54 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 3.28 دينار
الدينار الأردني 6.18 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.49.25 دينار
كسر الذهب عيار 18 148.5 دينار
كسر الفضة 1.85 دينار

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