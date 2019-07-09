قرارات أردوغان تعصف بالليرة التركية

عقب عزل محافظ المصرف المركزي التركي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان هبطت الليرة التركية بنسبة 2% وبلغت 5.7620 مقابل الدولار، الأمر الذي يبين خلافات بين الرئيس والمحافظ المعزول بسبب توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد المضطرب.

وفي السياق ذاته انخفضت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار بعد قرار أردوغان الذي يؤيد أسعار الفائدة المنخفضة، ووفقا لبيانات “رفينيتيف”، إن السندات تراجعت في شتى الآجال من بينها إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت في التعاملات المبكرة، حيث يعاني الاقتصاد التركي من ظروف صعبة بدأت بهبوط قيمة عملته إلى 40% تقريبا العام الماضي، فيما شهد العام الجاري أول ركود له منذ عشر سنوات عدا عن أن التضخم في البلاد بلغت نسبته 20%.

يذكر أن الجريدة الرسمية التركية أعلنت إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين مراد اويسال نائبه، بدلا عنه دون توضيح الأسباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية