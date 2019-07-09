غرامات غير مسبوقة تتكبدها الخطوط البريطانية

كشفت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيانات حديثة عن غرامات لم تواجهها في تاريخها تقدر بنحو 230 مليون دولار، وأشارت الشركة البريطانية أن هذه الغرامات تعود إلى حادثة اختراق بإنظمتها الأمنية تسببت بالوصول إلى 500 ألف عميل حدثت العام الماضي.

وذكرت شركة الخطوط الجوية المملوكة لشركة (آي إيه جي) أن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات كانت مخيبة للآمال وغير متوقعة، ومن جهته قال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، وأول عقوبة تُفرض علناً، بناءً على القواعد الجديدة.

وتلبغ قيمة الغرامة نحو 1.5% من عوائد الشركة خلال عام 2017، وهي أقل من نصف الحد الأقصى المحتمل وهو 4%، الجدير بالذكر أن هناك مايقارب 380 ألف معاملة تأثرت بالهجوم ونفت الشركة من احتواء المعلومات المسروقة على أي تفاصيل خاصة بالسفر أو جوازات السفر، مؤكدة بأنها تضمنت أسماء وعناوين بريد إلكتروني بالإضافة إلى معلومات بطاقات ائتمان، وبعض أرقام البطاقات، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

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