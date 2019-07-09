ارتفاع العجز التجاري في تونس

أظهرت بيانات من المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن العجز التجاري في البلاد سجل مستوى قياسيا عند نحو 9.8 مليار دينار، ما يبين اتساع فجوة العجز بنسبة 20 % على أساس سنوي.

ويعد هذا العجز أبرز العراقيل التي تواجهها الحكومة وتخلق أزمة اقتصادية إلى جانب انحدار احتياطي النقد الأجنبي التونسي الذي لا يغطي حاليا سوى واردات 75 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تواجه العديد من المشاكل تتزامن مع إصلاحات اقتصادية صعبة لتقليص الإنفاق العام، جرى الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين على الرغم من الإشادة التي حصلت عليها بسبب تحولها الديمقراطي بعد أحداث 2011.

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