احتجاجًا على تواصل أزمة الكهرباء..شباب من الجنوب يوقفون ضخ مياه النهر عن طرابلس والمنطقة الوسطى

أخبار ليبيا24

أغلق شباب من منطقة الجنوب الليبي اليوم الثلاثاء منظومة النهر الصناعي “منظومة الحساونة” مطالبين بإعادة الكهرباء إلى المنطقة الجنوبية والتوزيع العادل للكهرباء بين المدن.

وذكر جهاز النهر الصناعي على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن مجموعة مسلحة أجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول وآبار مياه الحساونة.

وبين جهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي أن هذا الإيقاف سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى، مشددًا على إبعاد الجهاز عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب المناطقية وأنه جهاز يقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومساراته بالمنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.

وأكد مصدر مطلع من مدينة سبها لـ”أخبار ليبيا24″ أن مناطق الجنوب تشهد منذ شهر رمضان الماضي انقطع الكهرباء بشكل متواصل يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 8 ساعات.

وأضاف المصدر أن الكهرباء في الجنوب يعاني تذبذبًا كبيرًا وانقطاعا متواصلا بمتوسط 8 ساعات في اليوم وأحيانًا تزيد وتنقص ساعات الانقطاع.

وأوضح المصدر أنه منذ حوالي أسبوع أو أكثر أصبح الكهرباء في مدينة سبها بطريقة 5/5 أي أنه يقطع لمدة 5 ساعات ومن ثم يرجع لمدة 5 ساعات ويقطع مجددًا 5 ساعات وهكذا طوال اليوم.

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