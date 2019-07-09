الأمين يدعو إلى عودة الشركات التركية

شدد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا منذ عام 2011.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين بالسفير التركي لدى ليبيا سلحت اكسي، الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة طرابلس، وفق ما أفادت وزارة العمل بصفحتها في “فيسبوك”.

وتطرق الأمين إلى ملفات عدة أبرزها إمكانية تأسيس مركز ليبي تركي يهدف لتدريب الشباب الباحثين عن العمل، وأهمية تعزيز دور المرأة في سوق العمل.

من جانبه ناقش السفير التركي تطوير العمل في مجال الأرشفة الإلكترونية والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الهندسة والبناء والتشييد والطاقات المتجددة.

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