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مصدر بمحطة أوباري لـ218: دخول الوحدة الرابعة للخدمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر في محطة أوباري لقناة “218”، الثلاثاء، دخول الوحدة الرابعة للشبكة العامة للكهرباء بشكل تجريبي بوقود الديزل، في انتظار تغذيتها بالنفط الخام.

ورجّح المصدر أن يتم تشغيل الوحدة الرابعة بالنفط الخام الأربعاء، عبر دائرة اتصال مغلقة مع المهندسين الألمان باعتبارهم المسؤولين عن تشغيل المحطة.

وكانت مصادر قالت لـ“218” منذ نحو شهر، إن عددا من المهندسين وصلوا إلى محطة أوباري الغازية- دون الإعلان عن ذلك- واستأنفوا العمل استعدادا لتشغيل المحطة.

يذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دولار وأن مستوى الإنجاز فيها وصل إلى 98 بالمائة، قبل أن يتوقف العمل إثر تكرار عمليات خطف الموظفين وسرقة البنية التحتية للمحطة.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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