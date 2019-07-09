عودة التيار الكهربائي إلى حقلي آبار المياه الشمالي والجنوبي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة

طرابلس 09 يوليو 2019 (وال) – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عودة التيار الكهربائي إلي حقلي أبار المياه لمنظومة الحساونة سهل الجفارة الشمالي والجنوبي من محطة تغذية الكهرباء النهر (1) بعد انقطاع أستمر إلى 20 ساعة .

وجاءت هذه الخطوة بفضل الله أولاً ومساعي أهل الخير من حكماء وأعيان المدن الجنوبية، بحسب الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك .

وتابع الجهاز في بيان له، أنه تم إصدار التعليمات من غرفة التحكم الرئيسة لفرق التشغيل بالبدء في التشغيل للآبار بحقلي الشمالي والجنوبي لتتدفق المياه عبر مسار الأوسط إلى طرابلس ومدن المنطقة الوسطي .

وأوضح الجهاز أنه من المتوقع أن تعود المياه إلى تدفقها الطبيعي لطرابلس مع منتصف يوم الغد الأربعاء .

وطمئن الجهاز سكان مدينة طرابلس وسكان المدن التى يمر بها المسار الأوسط بأن الوضع المائي مطمئن . (وال – طرابلس)

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