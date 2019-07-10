ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019، خلال اخر تحيث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم بالسوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.49.25 دينار 4.48.25 دينار اليورو 5.03 دينار 4.95 دينار الجنية الاسترليني 5.58 دينار 5.50 دينار الليرة التركية 0.78 دينار 0.70 دينار الدينار التونسي 1.56.5 دينار 1.48.5 دينار الجنية المصري 0.258 دينار 0.250 دينار الدولار الكندي 3.30 دينار 3.22 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا