ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019، خلال اخر تحيث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.49.25 دينار
|4.48.25 دينار
|اليورو
|5.03 دينار
|4.95 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.58 دينار
|5.50 دينار
|الليرة التركية
|0.78 دينار
|0.70 دينار
|الدينار التونسي
|1.56.5 دينار
|1.48.5 دينار
|الجنية المصري
|0.258 دينار
|0.250 دينار
|الدولار الكندي
|3.30 دينار
|3.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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